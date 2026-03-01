Sal Da Vinci ha annunciato la sua partecipazione all’Eurovision Song Contest, contrastando le posizioni di alcuni artisti italiani che avevano deciso di non partecipare a causa della presenza di Israele nella competizione. La sua scelta ha suscitato attenzione e discussioni nel panorama musicale nazionale, evidenziando la presenza di opinioni divise tra i cantanti italiani rispetto all’evento.

Sal Da Vinci ha deciso che andrà all’Eurovision Song Contest. E no, non è una scelta neutra. Perché in queste settimane una parte della scena musicale italiana aveva fatto sapere che non avrebbe partecipato proprio per la presenza di Israele in gara. Questo è il nodo politico, inutile fingere che non esista. C’era chi aveva detto apertamente che non sarebbe andato, come Levante, marcando una distanza morale dall’evento. C’era chi aveva lasciato intendere che, semmai, avrebbe usato il palco per “cantare in faccia a Israele”, come Ermal Meta con la sua “Stella Stellina”. In entrambi i casi, il messaggio era chiaro: l’Eurovision diventava un terreno di boicottaggio o di militanza. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Sal Da Vinci all’Eurovision: uno perfetto schiaffo ai propal da palcoscenico

