Sanremo Sal Da Vinci | Io all’ Eurovision? Ho detto da subito Per sempre sì

Sal Da Vinci ha confermato di essere disposto a partecipare all’Eurovision, affermando di aver risposto affermativamente fin dall’inizio quando gli è stato chiesto. Ha dichiarato che questa occasione rappresenta la vittoria di un popolo e di tutte le persone che hanno creduto nel proprio sogno e hanno perseverato per realizzarlo. La sua posizione sulla partecipazione è chiara e decisa.

«Questa è la vittoria di un popolo, di tutti quelli che come me hanno perseverato per raggiungere il proprio sogno. E ieri si è esaudito il sogno che avevo fin da piccolo. E' la vittoria di tutti quelli che come vengono dal basso». Queste le parole di Sal Da Vinci, vincitore del Festival di Sanremo 2026, in conferenza stampa. Sulla partecipazione all'Eurovision annuncia: «È una cosa che in questo momento mi tocca, ma allo stesso tempo mi sembra una cosa così grande da affrontare e un impegno così bello e motivo di orgoglio portare la musica italiana fuori dal nostro paese. Per sempre sì, l'ho detto dall'inizio».