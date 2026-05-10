A pochi giorni dall’inizio dell’Eurovision Song Contest 2026 a Vienna, Mario Biondi ha commentato le aspettative sull’esibizione di Sal Da Vinci, rappresentante italiano vincitore dell’ultimo Festival di Sanremo. Secondo Biondi, l’artista si concentrerà su un repertorio che rispecchia le caratteristiche tradizionali italiane, come la pasta con il pomodoro, che suscita emozioni tra il pubblico internazionale. Nessuna anticipazione sulla scaletta, solo l’idea di un’esibizione in linea con gli stereotipi italiani.

A pochi giorni dal via dell’ Eurovision Song Contest 2026 in programma a Vienna, Mario Biondi ha pochi dubbi sul tipo di esibizione che Sal Da Vinci, rappresentante dell’Italia in quanto vincitore dell’ultimo Festival di Sanremo, proporrà sul palco di Vienna. “Sicuramente ci rappresenterà in una veste più classica. Probabilmente è ciò che molti all’estero si aspettano da noi italiani. Nel mondo piace la visione dell’Italia tutta pizza e mandolino” spiega dalle pagine de Il Messaggero. L’artista catanese sa bene di cosa parla, avendolo vissuto sulla propria pelle: “ All’inizio gli italiani all’estero non mi seguivano, non capivano. I miei avventori tipo erano gli stranieri.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Pizza e Mandolino. Sal Da Vinci all’Eurovision farà ciò che all’estero si aspettano dall’Italia. Quando vedono la pasta col pomodoro si emozionano”: parla Mario Biondi

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