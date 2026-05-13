Sal Da Vinci all'Eurovision con le fedi di diamanti | gli anelli di Per sempre sì costano 20mila euro

Durante l’Eurovision 2026, il cantante ha indossato due anelli di diamanti appartenenti alla collezione “Per sempre sì”. Gli anelli sono stati valutati circa 20.000 euro ciascuno. La partecipazione dell’artista ha attirato l’attenzione anche per i gioielli scelti, visibili durante le esibizioni e le apparizioni pubbliche. La presenza dei gioielli di alto valore ha suscitato interesse tra i media e il pubblico presente all’evento.

Sal Da Vinci è tra i grandi protagonisti dell'Eurovision 2026, al quale partecipa con Per sempre sì. Alle sue dita sono tornate le fedi d'oro e diamanti di Sanremo: chi le ha firmate e quanto costano?.🔗 Leggi su Fanpage.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Sal Da Vinci a Belve con gli anelli simbolo di “Per sempre sì”: sono i gioielli in diamanti di SanremoOspite di Francesca Fagnani nell'ultima puntata di Belve, Sal Da Vinci il vincitore del Festival di Sanremo 2026 ha sfoggiato gli anelli diventati...

Sal Da Vinci all’Eurovision 2026: quando inizia l’evento e quante probabilità ha di vincere con Per sempre sìSal Da Vinci rappresenterà l’Italia con “Per sempre sì" all'Eurovision 2026 che si terrà a Vienna dal 12 al 16 maggio.

Temi più discussi: Sal Da Vinci all’Eurovision, le prove di Per sempre sì tra abiti bianchi e una sposa sul palco; Sal Da Vinci: le prove per l'Eurovision e i problemi audio; 'Per sempre sì' in inglese per l'Eurovision? Sal Da Vinci spiega come sarà l'esibizione; Eurovision Song Contest 2026 - Italia: Sal Da Vinci - Per sempre sì - 12/05/2026 - Video.

Prima esibizione all’Eurovision per Sal Da Vinci ?? Sul palco di Per sempre sì compare anche una coppia di sposi #Eurovision #escita Scopri chi sono gli sposi qui x.com

Vienna, Sal Da Vinci all'assalto dell'«Eurovision»: standing ovation ma i bookies non lo danno favorito«Buonanotte Vienna!». Ieri sera l'«Eurovision song contest» alla Stadthalle ha pronunciato i suoi primi verdetti iniziando a formare la rosa di finalisti che ... ilmattino.it

Chi sono i ballerini di Sal Da Vinci all’Eurovision 2026 e perché sono già famosiLa coreografia di ‘Per sempre sì’ racconta dei preparativi di un matrimonio, nel quale il celebrante è proprio il cantautore napoletano ... quotidiano.net