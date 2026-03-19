Sal Da Vinci all'Eurovision 2026 | quando inizia l'evento e quante probabilità ha di vincere con Per sempre sì

Sal Da Vinci sarà il rappresentante italiano all'Eurovision 2026, che si svolgerà a Vienna dal 12 al 16 maggio. La sua canzone si intitola

Sal Da Vinci rappresenterà l’Italia con “Per sempre sì" all'Eurovision 2026 che si terrà a Vienna dal 12 al 16 maggio. Non è il favorito, ma tra i più ascoltati e in corsa per la top 10. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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