All’Eurovision Song Contest 2026, la presenza italiana si farà sentire non solo con la partecipazione di alcuni artisti, ma anche attraverso diversi rappresentanti che porteranno in scena la musica del nostro Paese. Tra i nomi coinvolti ci sono artisti noti per il loro percorso nel panorama musicale italiano, pronti a portare il loro talento sul palco internazionale. La manifestazione, che si svolgerà in una città europea ancora da annunciare, si prepara a ospitare una varietà di performance provenienti da tutta Europa.

All’Eurovision Song Contest 2026 il tricolore non parlerà soltanto attraverso la performance dell’Italia. Sul palco della Wiener Stadthalle di Vienna, infatti, saranno tanti gli artisti legati a vario titolo al nostro Paese. A guidare ufficialmente la delegazione italiana sarà naturalmente Sal Da Vinci, in gara questa sera con “Per sempre sì”, il brano vincitore del Festival di Sanremo. Nato a New York durante una tournée del padre Mario Da Vinci e cresciuto artisticamente tra teatro, musica e tradizione napoletana, l’artista arriva a Vienna con l’obiettivo di regalare all’Italia il nono piazzamento consecutivo nella Top 10 eurovisiva. Tra le presenze più attese c’è sicuramente Senhit, in gara per San Marino con “Superstar”.🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - L’Eurovision parla italiano: da Sal Da Vinci a Senhit e non solo

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