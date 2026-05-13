Sal Da Vinci a Maiori | il nuovo tour estivo arriva il 25 agosto

Il cantante Sal Da Vinci sarà protagonista di un concerto a Maiori il 25 agosto, dopo l'evento con Raf. La data si inserisce nel suo tour estivo, che prevede diverse tappe in Italia. Nel frattempo, si discutono le conseguenze della partecipazione italiana all’Eurovision, con attenzione alla possibile influenza sui risultati in Giappone. La serata a Maiori rappresenta uno degli appuntamenti principali della stagione musicale.

? Domande chiave Dove si terrà il concerto dopo l'appuntamento con Raf?. Come influenzerà il successo in Giappone la scalata all'Eurovision?. Quali canzoni del nuovo album ascolteremo durante il tour estivo?. Chi gestisce la vendita dei biglietti per la tappa di Maiori?.? In Breve Concerto segue l'appuntamento di Raf il 20 agosto all'Anfiteatro del Porto Turistico.. Brano Per sempre sì raggiunge 23 milioni di visualizzazioni su YouTube.. Rossetto e caffè supera i 128 milioni di streaming sulle piattaforme digitali.. Nuovo album in uscita il 29 maggio con tour teatrale da ottobre.. Sal Da Vinci porterà il suo nuovo tour estivo all’Anfiteatro del Porto Turistico di Maiori martedì 25 agosto.🔗 Leggi su Ameve.eu

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Sal Da Vinci a Radio Italia Live (17/04/26)

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