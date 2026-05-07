A giugno si sono aperte le prevendite per il concerto di Sal Da Vinci previsto ad agosto a Maiori. L'evento attirerà numerosi spettatori e appassionati, considerando il successo ottenuto dal cantante in passato. La vendita dei biglietti è iniziata pochi giorni fa e proseguirà fino a esaurimento dei posti disponibili. La data rappresenta una delle tappe estive più attese nella regione, con l'afflusso di pubblico previsto principalmente nei fine settimana.

Tempo di lettura: 3 minuti La Sal Da Vinci mania non si arresta: dopo la vittoria al Festival di Sanremo 2026 e in attesa di vederlo rappresentare l’Italia all’ Eurovision Song Contest con la sua Per sempre sì, Sal Da Vinci annuncia oggi una nuova data del suo tour estivo in Costiera Amalfitana: alla sua fittissima stagione dal vivo si aggiunge un appuntamento a Maiori martedì 25 agosto nell’Anfiteatro del Porto Turistico. La tournée estiva – prodotta e organizzata da Vivo Concerti e in partenza nei prossimi mesi – segnerà il ritorno live di Sal Da Vinci con uno spettacolo che alterna i brani più amati del suo repertorio alle canzoni più recenti, al centro di questo nuovo capitolo artistico.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Sal Da Vinci ad agosto a Maiori, al via la prevendita

Sal Da Vinci e Fausto Leali prove a Piazza del Plebiscito

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