Durante il Gran Premio di Miami, il pilota ha dichiarato che sarà necessario un periodo di mesi prima di tornare ai livelli di prestazione desiderati. Sono state poste domande su come i recenti aggiornamenti possano incidere sui risultati della Williams nel prossimo appuntamento in Canada. Inoltre, si è parlato di come la gestione del carico aerodinamico rappresenti un limite per il pilota, influenzando le sue prestazioni in pista.

? Domande chiave Come influenzeranno i nuovi aggiornamenti le prestazioni della Williams in Canada?. Perché la gestione del carico aerodinamico è il limite di Sainz?. Quali criticità strutturali ha evidenziato Sainz riguardo al sistema di sorpasso?. Quanto tempo servirà alla Williams per colmare il divario con i vertici?.? In Breve Alexander Albon ottiene un risultato positivo dopo una partenza efficace nelle prime tre tornate.. Sainz critica l'efficacia del sistema DRS durante i sorpassi nei rettilinei.. Il team punta a una vera inversione di tendenza verso l'ultimo terzo della stagione.. Prossima sfida tecnica prevista per il weekend Sprint a Montreal in Canada.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sainz a Miami: ci vorranno mesi per tornare ai livelli desiderati

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