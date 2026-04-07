Binari deformati e crepe sulla A14 la frana secolare si risveglia e divide Abruzzo e Puglia Perché ci vorranno mesi per il ripristino – Il video

Una frana secolare lungo la linea ferroviaria tra Abruzzo e Puglia si è riattivata, causando deformazioni sui binari e crepe sulla A14. La frana di Petacciato, situata in provincia di Campobasso, è considerata una delle più vaste d’Europa e si è verificata di nuovo, bloccando il traffico e rendendo necessarie operazioni di ripristino che richiederanno diversi mesi. Un video mostra le condizioni delle infrastrutture dopo il movimento del terreno.

La frana di Petacciato, in provincia di Campobasso, una delle più estese d’Europa, si è riattivata dopo undici anni e ha provocato la chiusura dell’A14 in entrambe le direzioni tra Vasto Sud e Poggio Imperiale, oltre all’interruzione della linea ferroviaria Pescara-Bari nel tratto Vasto-San SalvoTermoli. Come riporta l’Ansa, i sensori di monitoraggio del viadotto Cacchione hanno lanciato l’allarme intorno all’ora di pranzo di oggi: la carreggiata autostradale presenta lesioni e i binari si sono deformati di circa dieci centimetri a causa del movimento franoso. Circa 50 persone sono state evacuate dal comune di Petacciato e il capo della... 🔗 Leggi su Open.online

Si risveglia frana storica in Molise, chiusa A14 e linea ferroviariaIl risveglio di una frana storica a Petacciato, in provincia di Campobasso, ha portato alla chiusura temporanea dell’autostrada A14, nel tratto...

Strade e ferrovie bloccate, la frana più grande d'Europa divide in due l'Italia: cosa succede sulla A14Italia divisa in due dopo l'eccezionale ondata di maltempo che ha colpito il Molise e il Centro-Sud ha riattivato una frana storica a Petacciato.

Frana Petacciato, binari deformati e crepe sull’A14: le immagini del cedimentoQueste immagini scattate oggi 7 aprile 2026 e pubblicate da Primonumero documentano gli effetti della frana di Petacciato sulle principali infrastrutture ... primonumero.it

Frana in Molise, sulla ferrovia adriatica binari deformati di 10 centimetri. La circolazione dei treni resta sospesaAl momento sul luogo della frana sono presenti il personale tecnico e i geologi per valutare l’entità del fenomeno ... lagazzettadelmezzogiorno.it