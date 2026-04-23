A Peschici la sagra del pesce tra storia sapori e mare

Da ilsipontino.net 23 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 24 aprile 2026 alle 19:30 si terrà in piazza Sant’Antonio a Peschici la tradizionale Sagra del Pesce, organizzata dalla neoassociazione “Green Forte” con il patrocinio del Comune locale. La manifestazione si svolge tra momenti legati alla storia del borgo, sapori tipici e il contatto con il mare, attirando numerosi partecipanti della zona. L’evento rappresenta un’occasione per conoscere le tradizioni culinarie e culturali del territorio.

Venerdì 24 aprile 2026 alle ore 19:30 in piazza Sant’Antonio si terrà la Sagra del Pesce, tra Storia, Sapori e Mare, organizzata dalla neo Associazione “Green Forte” con il patrocinio del Comune di Peschici. La cittadina si ravviverà con le degustazioni di specialità locali, intrattenimento musicale e momenti di festa che coinvolgeranno tutti. Una vera e propria esperienza enogastronomica che valorizzerà la cucina italiana, riconosciuta patrimonio culturale immateriale dell’UNESCO.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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