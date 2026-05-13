Sabato si terrà una camminata teatrale intitolata ‘Un fiume di parole – Memorie d’acqua, comunità e rinascita’, promossa nell’ambito di BiodiversyFest 2026 e delle Giornate del Savio. L’evento, organizzato dalla Compagnia Fuori Scena, si svolgerà a tre anni dall’alluvione che ha colpito la zona. La passeggiata si svolgerà lungo il corso d’acqua e coinvolgerà i partecipanti in un percorso tra narrazioni e interventi teatrali.

Nell’ambito di BiodiversyFest 2026 e delle Giornate del Savio, sabato andrà in scena ‘Un fiume di parole – Memorie d’acqua, comunità e rinascita’, camminata teatrale ideata e realizzata dalla Compagnia Fuori Scena. La performance nasce a tre anni dall’alluvione che, nel maggio 2023, ha profondamente segnato Cesena e il territorio romagnolo attraversato dal fiume Savio. Lo spettacolo prende ispirazione dalle testimonianze raccolte nel volume ‘Un fiume di persone’, pubblicato dal Comune di Cesena nel 2025 e accompagnato dalle illustrazioni dell’Associazione culturale Barbablù. Attraverso soste narrative, voci e azioni sceniche, il pubblico sarà guidato in un percorso di ascolto e partecipazione in cui parole, memorie e paesaggio si intrecciano.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sabato una camminata teatrale a tre anni dall’alluvione

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