L' Ordine dei Geologi a tre anni dall' alluvione 2023 | fiumi e sinergia degli interventi

A quasi tre anni dagli allagamenti avvenuti nel maggio 2023 nella regione Emilia-Romagna, si registrano ancora diversi episodi di dissesto idrogeologico. I fiumi continuano a rappresentare una sfida per le autorità locali, che hanno avviato una serie di interventi per mitigare il rischio. La collaborazione tra diverse istituzioni e professionisti del settore è stata rafforzata nel tentativo di migliorare la gestione delle emergenze e ridurre i danni futuri.

A quasi tre anni dai tragici eventi alluvionali del maggio 2023, che hanno duramente colpito la parte orientale della regione Emilia-Romagna e che ricordiamo come una grave ferita per le comunità insediate e il territorio, sono purtroppo sempre numerosi gli episodi calamitosi che, per effetto e.🔗 Leggi su Parmatoday.it

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