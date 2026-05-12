Un fiume di parole | una camminata teatrale per ricordare l’alluvione e guardare al futuro

Sabato 16 maggio si svolgerà una camminata teatrale intitolata “Un fiume di parole – Memorie d’acqua, comunità e rinascita”, organizzata nell’ambito di BiodiversyFest 2026 e delle Giornate del Savio. La performance, ideata e realizzata dalla compagnia Fuori Scena, si svolgerà lungo un percorso che ricorda l’alluvione e guarda al futuro. L’evento combina narrazione, teatro e cammino per coinvolgere i partecipanti in un percorso di memoria e riflessione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Nell’ambito di BiodiversyFest 2026 e delle Giornate del Savio, sabato 16 maggio andrà in scena ‘Un fiume di parole – Memorie d’acqua, comunità e rinascita’, camminata teatrale ideata e realizzata dalla compagnia Fuori Scena. La performance nasce a tre anni dall’alluvione che, nel maggio 2023, ha.🔗 Leggi su Cesenatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Gessate e Bellinzago: una camminata per imparare dai danni dell’alluvione? Cosa scoprirai Come possono i dati scientifici prevenire nuove inondazioni nelle nostre case? Dove sono passati esattamente i flussi d'acqua lo... Costruiamo una società per guardare al futuroPer decenni il dibattito sulla maternità è stato dominato da due narrazioni opposte e ugualmente riduttive: da una parte la maternità come destino... Argomenti più discussi: Le giornate del Savio; Alex Zanardi non morirà mai: l’addio commosso di Vasco Rossi. Gianni Morandi: Addolorato. Un fiume di messaggi per il campione; Due giorni per riscoprire il fiume Savio -; Giornate del Savio: due giorni per riscoprire il fiume con escursioni in canoa, trekking, passeggiate e racconti. #LaCuraAffettuosa #VentagliDiParole Il bene, l'amore, l'affetto possono guarire quasi tutti i mali del mondo e una piccola carezza può dare molto di più di un fiume di parole. Romano Battaglia x.com Cerco parole come never (mai) che un tempo erano due parole reddit Un Fiume di parole. Risate e... riflessioni. Ameglia presenta i suoi grandi ospitiLa cronaca degli eventi più importanti che si stanno susseguendo nel mondo, ma anche l’ironia dell’ex indimenticato campione che sta vivendo da tifoso le emozioni del tennis fino al professore ... lanazione.it