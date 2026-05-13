Arezzo, 13 maggio 2026 – Sabato 30 maggio 2026, l ’Aero Club Arezzo "Luciano Centini" aprirà le sue porte alla cittadinanza per una giornata interamente dedicata alla cultura aeronautica e alla passione per il volo. L’evento, che avrà luogo presso le strutture del club in Via F. Baracca, si pone l’obiettivo di far conoscere da vicino le attività didattiche e sportive di una delle realtà storiche del territorio. Il Programma della Giornata: La manifestazione entrerà nel vivo già dalla mattina: Dalle ore 10:00 alle 12:00: Il pubblico potrà assistere all’atterraggio e allo schieramento dei velivoli partecipanti al "Raduno di velivoli Pipistrel". L’ingresso per osservare i mezzi a terra è libero e gratuito.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sabato 30 maggio porte aperte all’Aero Club Arezzo "Luciano Centini"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Screening, test e consulenze: sabato 9 maggio porte aperte alla Casa della comunità di CortemaggioreUna mattinata per incontrare i professionisti della salute e dedicare tempo a sé stessi e alla prevenzione.

Voli panoramici e simulatore Boeing: l’Aero Club di Latina apre le porte agli appassionatiLatina, 27 aprile 2026 – L’Aero Club di Latina apre le porte agli appassionati di volo con una serie di giornate speciali dedicate alla diffusione...