Screening test e consulenze | sabato 9 maggio porte aperte alla Casa della comunità di Cortemaggiore

Sabato 9 maggio, presso la Casa della comunità di Cortemaggiore, si terrà un evento dedicato alla salute con porte aperte. L’iniziativa prevede screening, test e consulenze rivolti ai cittadini, offrendo l’opportunità di incontrare i professionisti del settore e dedicare del tempo alla prevenzione. La mattina sarà un’occasione per ricevere informazioni e servizi sanitari senza prenotazioni anticipate.

Una mattinata per incontrare i professionisti della salute e dedicare tempo a sé stessi e alla prevenzione. Sabato 9 maggio la Casa della comunità di Cortemaggiore apre le porte ai cittadini con una nuova tappa del percorso La salute abita qui, un’iniziativa pensata per rendere i servizi più.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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