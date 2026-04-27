Voli panoramici e simulatore Boeing | l’Aero Club di Latina apre le porte agli appassionati

L’Aero Club di Latina ha annunciato una serie di eventi aperti al pubblico, dedicati agli appassionati di volo e alla promozione della cultura aeronautica. Durante queste giornate, sarà possibile partecipare a voli panoramici e provare un simulatore Boeing. L’iniziativa si svolgerà nelle prossime settimane presso la sede dell’associazione, offrendo un’occasione per conoscere da vicino il mondo dell’aviazione.

Latina, 27 aprile 2026 – L’ Aero Club di Latina apre le porte agli appassionati di volo con una serie di giornate speciali dedicate alla diffusione della cultura aeronautica. Gli appuntamenti si terranno all’ Aeroporto di Latina Scalo e offriranno ai partecipanti la possibilità di conoscere da vicino il mondo dell’aviazione, i percorsi formativi per diventare piloti e le opportunità legate alla carriera aeronautica. Fondata nel 1952, l’istituzione rappresenta da decenni un punto di riferimento per l’aviazione nel Lazio. Gli eventi saranno gratuiti e pensati per avvicinare cittadini, giovani e appassionati al settore, attraverso il confronto con professionisti e istruttori.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Notizie correlate Leggi anche: Open Gate 2026, Sogin apre le porte delle centrali nucleari di Trino, Caorso, Latina e Garigliano Chi apre le porte agli islamistiCi voleva la corrida antiamericana guidata da Sánchez, alla quale si sono accodati subito Elly Schlein e persino Beppe Grillo, per portare a termine... Aggiornamenti e contenuti dedicati Voli panoramici e simulatore Boeing: l’Aero Club di Latina apre le porte agli appassionatiAll’Aeroporto di Latina Scalo una serie di giornate dedicate alla cultura aeronautica, con incontri gratuiti e percorsi formativi ... ilfaroonline.it Aero Club Torino, il 23 maggio torna l’Open Day: simulatori e voli gratuitiL’ Aero Club Torino si prepara a riportare il pubblico dentro l’aeroporto Torino Aeritalia con una giornata pensata per far conoscere più da vicino il settore del volo. L’appuntamento è fissato per ... torinofree.it