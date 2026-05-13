Ruud è il primo semifinalista a Roma Il norvegese vince un match pazzo con Khachanov
Casper Ruud è il primo giocatore a raggiungere la semifinale degli Internazionali d’Italia 2026 a Roma. Nel quarto di finale, il norvegese ha affrontato il russo Karen Khachanov in una partita caratterizzata da molte interruzioni a causa della pioggia. La sfida si è conclusa con la vittoria di Ruud, in un match definito da molte fasi intense e cambi di ritmo.
Casper Ruud è il primo semifinalista degli Internazionali d’Italia 2026. Un quarto di finale folle, condizionato anche dalla pioggia, quello tra il norvegese ed il russo Karen Khachanov. Alla fine Ruud si è imposto con il punteggio di 6-1 1-6 6-2 dopo un’ora e quaranta minuti di gioco, guadagnandosi così la sua quarta semifinale della carriera al Foro Italico. Con questo risultato il norvegese rientra tra i primi venti del mondo ed ora attende il vincente della sfida tra Luciano Darderi e lo spagnolo Rafael Jodar. Quattro ace e anche quattro doppi falli per Ruud, che ha conquistato il 69% dei punti quando ha servito la prima contro il 61% del russo.🔗 Leggi su Oasport.it
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