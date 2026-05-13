Ruud è il primo semifinalista a Roma Il norvegese vince un match pazzo con Khachanov

Casper Ruud è il primo giocatore a raggiungere la semifinale degli Internazionali d’Italia 2026 a Roma. Nel quarto di finale, il norvegese ha affrontato il russo Karen Khachanov in una partita caratterizzata da molte interruzioni a causa della pioggia. La sfida si è conclusa con la vittoria di Ruud, in un match definito da molte fasi intense e cambi di ritmo.

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Casper Ruud è il primo semifinalista degli Internazionali d’Italia 2026. Un quarto di finale folle, condizionato anche dalla pioggia, quello tra il norvegese ed il russo Karen Khachanov. Alla fine Ruud si è imposto con il punteggio di 6-1 1-6 6-2 dopo un’ora e quaranta minuti di gioco, guadagnandosi così la sua quarta semifinale della carriera al Foro Italico. Con questo risultato il norvegese rientra tra i primi venti del mondo ed ora attende il vincente della sfida tra Luciano Darderi e lo spagnolo Rafael Jodar. Quattro ace e anche quattro doppi falli per Ruud, che ha conquistato il 69% dei punti quando ha servito la prima contro il 61% del russo.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Ruud è il primo semifinalista a Roma. Il norvegese vince un match pazzo con Khachanov ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate LIVE Musetti-Ruud, ATP Roma 2026 in DIRETTA: si parte con il norvegese al servizioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-0 Prima in kick solida del norvegese. Pronostico e quote Casper Ruud – Karen Khachanov, Roma 13-05-2026Casper Ruud e Karen Khachanov giocheranno il primo quarto di finale del tabellone maschile degli Internazionali d’Italia a partire da non prima delle... Temi più discussi: Musetti-Ruud oggi, Internazionali Roma 2026. Orario e dove vederla in tv; Internazionali Roma, un Musetti esausto si frantuma contro Ruud: il norvegese passeggia in due set e si prende i quarti; Internazionali BNL d'Italia 2026, Musetti eliminato da Ruud; LIVE Musetti-Ruud 3-6 1-6, ATP Roma 2026 in DIRETTA: durissima lezione per l’azzurro. Casper Ruud è in SEMIFINALE a Roma: il norvegese batte Khachanov in tre set (6-1 1-6 6-2), vincendo una partita alquanto particolare e caratterizzata dalla lunga pausa per pioggia tra il primo e il secondo parziale. Casper, alla sua 43^ semifinale in carriera, x.com Internazionali d’Italia 2026, Ruud è il primo semifinalista: sconfitto KhachanovIl norvegese tornerà a disputare il penultimo atto sui campi del Foro Italico dopo esserci già riuscito nel 2022 e nel 2023 ... spaziotennis.com Ruud è il primo semifinalista a Roma. Il norvegese vince un match pazzo con KhachanovCasper Ruud è il primo semifinalista degli Internazionali d'Italia 2026. Un quarto di finale folle, condizionato anche dalla pioggia, quello tra il ... oasport.it