Alle ore 15:00 circa si terrà il primo quarto di finale maschile degli Internazionali d’Italia, con Casper Ruud e Karen Khachanov che si sfideranno sul campo. La partita vedrà i due giocatori affrontarsi in un incontro che si preannuncia decisivo per la qualificazione alle semifinali del torneo. Le quote e le previsioni sono state rese note prima dell’inizio del match.

Casper Ruud e Karen Khachanov giocheranno il primo quarto di finale del tabellone maschile degli Internazionali d’Italia a partire da non prima delle ore 15:00. Negli ottavi, il norvegese ha superato agevolmente Lorenzo Musetti, dominando l’incontro e imponendosi con il punteggio di 6-3 6-1. Fino ad ora è stato molto autorevole per tutto il torneo. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Pronostico e quote Casper Ruud – Karen Khachanov, Roma 13-05-2026

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