Nel torneo degli ottavi di finale al Foro Italico, Casper Ruud, numero ventitré del seeding, ha ottenuto una vittoria schiacciante contro Lorenzo Musetti. La partita si è conclusa con un risultato netto a favore di Ruud, che ha dimostrato una buona prestazione sul campo. La sfida ha visto il giocatore norvegese prevalere sull’italiano in due set, confermando il risultato favorevole alla sua carriera.

Negli ottavi di finale del Foro Italico Casper Ruud, testa di serie numero ventitré, batte nettamente Lorenzo Musetti. Sull’andamento dell’incontro, il cui risultato non è mai in discussione, pesano sicuramente le condizioni fisiche precari del giocatore toscano. Nella conferenza stampa successiva al match lo scandinavo si è soffermato su una serie di temi proprio a partire dallo stato di forma del suo avversario La tattica del match contro Musetti: “ Dato che era da tempo che non affrontavo Lorenzo, ho fatto molte ricerche e ho visto molte delle sue partite qui a Roma. Ho anche guardato dal vivo il suo incontro contro Cerundolo e alla fine sembrava già soffrire fisicamente.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Ruud commenta il successo con Musetti: “È crudele, ma è lo sport”

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