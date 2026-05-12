Lorenzo Musetti, attualmente numero 10 del mondo, è stato eliminato negli ottavi di finale degli Internazionali d’Italia 2026. La sua partita si è conclusa con una sconfitta netta contro il tennista olandese Ruud, chiudendo così la sua corsa nel torneo romano. La sconfitta rappresenta un passo indietro per il giocatore italiano, che non è riuscito a superare questa fase del prestigioso evento.

Lorenzo Musetti (n.10 del mondo) esce di scena negli ottavi di finale degli Internazionali d’Italia 2026. Il tennista toscano viene sconfitto dal norvegese Casper Ruud (n.25) con il punteggio di 6-3 6-1 in un’ora e 18 minuti di gioco. Una partita nella quale l’azzurro non è mai riuscito a esprimere il proprio reale potenziale, chiaramente condizionato da un problema alla coscia sinistra. Viene naturale chiedersi perché abbia scelto di scendere in campo in queste condizioni, correndo il rischio di compromettere il prosieguo della stagione, soprattutto con il Roland Garros ormai alle porte. Una gestione che, francamente, lascia più di una perplessità.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Non è il vero Lorenzo Musetti. Secca sconfitta con Ruud, disco rosso a Roma

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MUSETTI OUT AGLI OTTAVI ?? Lorenzo non può nulla contro un super Lehecka che vince in due set il match. Un Musetti sfortunato che non è riuscito a reagire dopo il primo set perso, venendo eliminato così agli ottavi. Il ceco affronterà Fils ai quarti ?? x.com

Il rovescio a una mano di Lore è arte reddit

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