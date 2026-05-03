De Rossi | Vogliamo la salvezza con le nostre forze

Il capitano di una squadra di calcio ha dichiarato che l’obiettivo è raggiungere la salvezza con le proprie forze. Si discute su come il Genoa possa evitare di dipendere dagli errori degli avversari. Durante la partita, si è notato che la squadra ha perso il controllo del gioco nel secondo tempo, portando a una fase di difficoltà. La squadra cerca di analizzare le cause di questa involuzione.

? Cosa scoprirai Come può il Genoa evitare di dipendere dagli errori altrui?. Perché la squadra ha perso il controllo del gioco nel secondo tempo?. Quali dettagli tecnici hanno impedito al gruppo di segnare contro l'Atalanta?. Come gestirà De Rossi il tifo per la Lazio lunedì sera?.? In Breve Solidità mostrata nel primo tempo contro l'Atalanta prima della pressione subita nella ripresa.. Crescita mentale confermata dai successi ottenuti contro Sassuolo e dalla vittoria a Pisa.. Gestione professionale del ruolo che privilegia i punti rispetto al tifo per la Lazio.. Necessità di trasformare il controllo del gioco in gol per la salvezza autonoma.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - De Rossi: “Vogliamo la salvezza con le nostre forze The War of the Worlds by H. G. Wells | Full Audiobook with Read-Along Text | Cori Samuel Edition Notizie correlate Genoa, De Rossi esulta dopo il successo sul Pisa: «Volevamo salvarci con le nostre forze, sarebbe da ipocriti non dire che…»Mercato Juve: nome nuovo per la difesa, merito anche di…Boga! Il prossimo colpo può arrivare dalla Francia. Leggi anche: Usa: "La Spagna ha accettato di collaborare con le nostre forze armate" Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Verso Genoa-Como, De Rossi Peggior cliente da affrontare ma vogliamo fare punti; Genoa, De Rossi: Vogliamo salvarci con le nostre gambe. Continuato un percorso di crescita; Genoa: De Rossi, 'Como peggior cliente da affrontare ma vogliamo fare punti'; Calcio/ Genoa, De Rossi: Como peggior squadra da affrontare ma vogliamo dare una gioia al pubblico. De Rossi a un passo dalla salvezza: Se tiferò la Lazio? Spesso l'ho fattoLe dichiarazioni dell'allenatore del Genoa dopo lo 0-0 in casa dell'Atalanta: Da quando faccio questo lavoro diventi tifoso di tutte le squadre ... corrieredellosport.it Genoa, De Rossi sincero: Tifare per la Lazio lunedì sera? Non siamo così a rischio...Daniele De Rossi, tecnico del Genoa, commenta ai microfoni di DAZN lo 0-0 sul campo dell'Atalanta che avvicina i rossoblù alla salvezza matematica:. m.tuttomercatoweb.com De Rossi sul futuro: "La mia una carriera un po' particolare. Ho ambizioni ma nessuna fretta" - facebook.com facebook De Rossi: “Abbiamo tenuto testa all’Atalanta. #Baldanzi e #Amorim sono acquisti importanti” x.com