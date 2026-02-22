Putin il messaggio gela l’Europa | La Russia continuerà a rafforzare le proprie forze armate

Il leader russo ha annunciato che la Russia continuerà a rafforzare le proprie forze armate, motivata dall’esperienza acquisita durante l’“operazione militare speciale”. Questa decisione arriva mentre il Paese investe risorse significative in nuove capacità militari, tra cui modernizzazione degli armamenti e potenziamento delle forze di terra e mare. La scelta mira a garantire la sicurezza nazionale e a rispondere alle tensioni crescenti nella regione. La situazione rimane sotto stretta osservazione internazionale.

La Russia proseguirà nel rafforzamento delle proprie forze armate, anche alla luce dell’esperienza maturata durante l’“operazione militare speciale”. Lo ha dichiarato il presidente Vladimir Putin in un videomessaggio diffuso in occasione della Giornata dei difensori della patria. Rafforzamento di esercito e marina. «Continueremo il lavoro su larga scala per rafforzare l’Esercito e la Marina, tenendo debitamente conto degli sviluppi internazionali», ha affermato il capo del Cremlino. Putin ha sottolineato che Mosca intende basarsi sull’esperienza di combattimento acquisita negli ultimi anni, oltre che sulle capacità dell’industria nazionale, della ricerca scientifica e del settore high-tech. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Trump cerca il disgelo nucelare con Putin: così riparte il dialogo tra le forze armateStati Uniti e Russia hanno deciso di riaprire il dialogo tra le forze armate.

Putin usa il super missile Oreshnik, il messaggio della Russia all’EuropaLa Russia ha impiegato il missile Oreshnik contro l'Ucraina, segnando un momento significativo nell’uso di questa arma, introdotta un anno fa.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Putin, il messaggio gela l’Europa: parole agghiaccianti.

Pedavena, parroco e sindaco sfilano assieme a Carnevale mascherati da Trump e Putin per lanciare un messaggio di pace - facebook.com facebook