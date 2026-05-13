Rush finale verso le amministrative | in Toscana arriva Elly Schlein

In Toscana si avvicinano le elezioni comunali e, in questo contesto, è arrivata la segretaria nazionale del Partito Democratico. La sua presenza si inserisce nelle ultime fasi della campagna elettorale, che sta coinvolgendo diversi candidati e liste in vista del voto. La visita si concentra su alcuni appuntamenti e incontri con gli attivisti locali, nel tentativo di rafforzare il sostegno ai candidati del partito.

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