Rush finale verso le amministrative | in Toscana arriva Elly Schlein
In Toscana si avvicinano le elezioni comunali e, in questo contesto, è arrivata la segretaria nazionale del Partito Democratico. La sua presenza si inserisce nelle ultime fasi della campagna elettorale, che sta coinvolgendo diversi candidati e liste in vista del voto. La visita si concentra su alcuni appuntamenti e incontri con gli attivisti locali, nel tentativo di rafforzare il sostegno ai candidati del partito.
FIRENZE – Rush finale per le elezioni amministrative ed arriva la segretaria nazionale del Partito Democratico, Elly Schlein. Sarà in Toscana sabato (16 maggio) per sostenere i candidati del centrosinistra nelle città capoluogo. Si parte alle 10,30 a Pistoia, in piazza Spirito Santo, dove sarà insieme a Giovanni Capecchi (in caso di pioggia l’iniziativa si terrà a circolo Arci Candeglia, in via Carota e Molina 64) Alle 12 appuntamento a Prato alla Casa del Popolo di Coiano (via del Bisenzio 5G) in sostegno Matteo Biffoni Chiusa il pomeriggio alle 15,30, in piazza Zucchi ad Arezzo, insieme a Vincenzo Ceccarelli (in caso di pioggia l’iniziativa si terrà al Cinema Eden, in via Antonio Guadagnoli 2).🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
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