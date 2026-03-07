Ancona niente remuntada | la coccarda finisce in Toscana Ora serve unreset per il rush finale in campionato

Nella partita tra Ancona e Pistoiese, i toscani hanno vinto sul loro campo, impedendo agli Anconetani di completare la rimonta. La squadra ospite ha controllato il gioco, riuscendo a ridurre i rischi e a mantenere il vantaggio fino al triplice fischio. La vittoria permette alla Pistoiese di festeggiare, mentre l'Ancona si trova a dover rivedere le proprie strategie in vista delle prossime gare di campionato.

ANCONA - Finisce male. Con la Pistoiese a festeggiare sul prato del “Del Conero” e l’Ancona a masticare amaro, magari ripensando più alla gara di andata che non a un match di ritorno in cui i toscani hanno saputo imbrigliare i biancorossi limitando i rischi e proprio in concomitanza dell’inizio del recupero realizzando il gol che ha chiuso definitivamente i conti. Non basta un “Del Conero” commovente per incitamento e partecipazione, né la buona volontà di una squadra alla quale ancora una volta non hanno fatto difetto generosità e grinta. È la Pistoiese ad alzare la Coppa Italia di Serie D, meritandosi nell’analisi degli oltre 180 minuti... 🔗 Leggi su Anconatoday.it Bisonte Firenze, dopo la sosta c’è Milano: inizia il rush finale del campionatoFIRENZE – Dopo la pausa dedicata alla Final Four della Coppa Italia Frecciarossa, torna la Serie A1 Tigotà con la volata finale della regular season,... Reggio Calabria, scommessa argentina per la Dierre Basketball: Lucas Gallardo nel rush finale del campionato di Serie C.Reggio Calabria si prepara ad accogliere un nuovo talento sul parquet del PalaCalafiore: Lucas Gallardo, classe 2001, è il nuovo giocatore argentino...