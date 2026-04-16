Elly Schlein prova lo scatto in avanti | toni più istituzionali per guidare il centrosinistra verso le elezioni

Elly Schlein ha adottato un tono più istituzionale nel suo ruolo di leader del centrosinistra, puntando a rafforzare la propria posizione in vista delle prossime elezioni. Martedì scorso, ha difeso pubblicamente una figura politica di rilievo, rientrando in un intervento che si è protratto oltre un semplice commento. La sua presa di posizione si distingue per la volontà di consolidare un’immagine più composta e autorevole.

Quello di Elly Schlein in difesa di Giorgia Meloni, martedì scorso, non è stato solo un commento a caldo in aula. Anche a bocce ferme, ieri, durante un briefing ristretto, Schlein ha rivendicato la difesa della presidente del Consiglio dagli attacchi di Donald Trump: «Era doveroso condannare Trump perché l’Italia è un Paese libero e sovrano », ha spiegato, sottolineando che «pur essendo avversarie, io e Meloni siamo innanzitutto rappresentanti degli italiani». Via i panni dell’opposizione, dunque, Schlein veste adesso quelli di chi si candida ufficialmente a essere la leader di un centrosinistra rinvigorito, che punta a Palazzo Chigi. I punti di contatto tra Schlein e Meloni.🔗 Leggi su Open.online

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