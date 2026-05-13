Run for Mary | la camminata per la Madonna di San Luca

Sabato 16 maggio si terrà la manifestazione “Run for Mary”, una camminata organizzata in occasione della visita della Madonna di San Luca in città. L’evento coinvolge i partecipanti in una passeggiata pubblica, collegata alla presenza religiosa prevista per quella giornata. La manifestazione mira a coinvolgere la comunità locale in un momento di condivisione e fede. La camminata si svolgerà lungo un percorso prestabilito, con partenza e arrivo in punti specifici della città.

Sabato 16 maggio si svolgerà la “Run for Mary” in occasione della Visita in città della Madonna di San Luca. La camminata ludico-motoria di 5 chilometri, aperta a tutti (con iscrizione), percorrerà le vie del centro storico e partirà alle 9 da Piazza Maggiore e si concluderà nel cortile.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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