torna la rare run la camminata fino a san luca

Torna la Rare Run, un percorso a piedi che collega il Meloncello a San Luca, organizzato per sostenere le persone con malattie rare. L’evento invita i partecipanti a camminare insieme in un gesto di solidarietà e vicinanza. La passeggiata mira a sensibilizzare sull’importanza di supportare chi affronta queste condizioni spesso invisibili e trascurate. L’obiettivo è mostrare che anche in silenzio, ci sono persone e realtà da tutelare.

Un evento solidale per camminare al fianco delle malattie rare, spesso silenziose e dimenticate. Una passeggiata, dal Meloncello a San Luca, per dire che ’Fiori di Campo c’è. E le famiglie e i bambini non sono soli’. Torna domani, alle 10, la ‘Rare Run Bologna’, passeggiata non competitiva ludico motoria a sostegno dei piccoli pazienti del Centro Malattie rare pediatriche del Policlinico Sant’Orsola. L’evento si svolge in occasione della Giornata mondiale delle malattie rare, in calendario il 29 febbraio. La manifestazione di Fiori di Campo, associazione di promozione sociale che sta al fianco dei bimbi sostenendo le dottoresse e le professioniste sanitarie, è alla decima edizione: "L’iniziativa conta un’adesione di 500-600 persone – afferma Elisa Bertieri, fondatrice e presidente di Fiori di Campo –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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