La Madonna di San Luca scende in città

Sabato 9 maggio, l'icona della Madonna di San Luca sarà portata in città, segnando l'inizio di una settimana di eventi religiosi. La tradizionale processione partirà dal Santuario sul Colle della Guardia, dove l'immagine si trova, e raggiungerà le strade cittadine. Questa visita rappresenta un momento atteso da tempo dai fedeli, che si preparano a partecipare alle celebrazioni religiose previste.

Il ritorno in città della Beata Vergine di San Luca è previsto per sabato 9 maggio, data che dà inizio alla tradizionale settimana di celebrazioni e che vedrà l’antica icona lasciare il Santuario sul Colle della Guardia. L'arrivo è previsto per le ore 18:00 a Porta Saragozza, dove l’arcivescovo.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

La Madonna di San Luca all'Arcoveggio

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