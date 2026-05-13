Run for Mary 2026 la camminata di 5 km in centro a Bologna | il percorso

Sabato 16 maggio si terrà a Bologna l’evento ‘Run for Mary’, una camminata di 5 chilometri in centro città organizzata in occasione della discesa della Madonna di San Luca. L’iniziativa coinvolgerà i partecipanti in una passeggiata che attraverserà alcune delle vie principali del centro, con partenza e arrivo in punti specifici della città. La manifestazione è aperta a tutti e si svolgerà nel rispetto delle norme vigenti.

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Bologna, 13 maggio 2026 – Sabato 16 maggio si svolgerà la ‘ Run for Mary ’, organizzata in occasione della discesa in città della Madonna di San Luca. La camminata ludico-motoria (non competitiva) di 5 chilometri, aperta a tutti (con iscrizione), percorrerà le vie del centro storico. Sarà possibile iscriversi in presenza in Piazza Maggiore, dalle 7.30 fino a dieci minuti prima della partenza, oppure online sul sito. L’evento partirà alle 9 da Piazza Maggiore e si concluderà nel cortile dell’ Arcivescovado con un momento conviviale offerto in collaborazione con Felsinea Ristorazione. “Fratello vento, sorella strada”. Quest’anno la ‘Run for...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Run for Mary 2026, la camminata di 5 km in centro a Bologna: il percorso ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate “Run for Mary”: la camminata per la Madonna di San LucaSabato 16 maggio si svolgerà la “Run for Mary” in occasione della Visita in città della Madonna di San Luca. Camminata tra i Ciliegi in Fiore: Pecetto celebra la primavera con un percorso di 8 kmDomenica 12 aprile 2026 a Pecetto Torinese torna la tradizionale Camminata tra i Ciliegi in Fiore, giunta alla 43ª edizione. Temi più discussi: Grifonissima 2026, i risultati della corsa: vincono Loitanyang e Ribigini; Maya Rudolph Estende la Sua Permanenza in OH, MARY! a Broadway; Run: cosa nasconde Sarah Paulson alla figlia disabile? Il finale scioccante del thriller ispirato a una storia vera. Ma è una splendida notizia Oramai Can è avvezzo al format grazie a Queen Mary / C’è posta per te E ce lo godremo anche nel programma spagnolo #CanYaman x.com Discussione Quotidiana - 12 Maggio 2026 - reddit.com reddit Run for Mary 2026, la camminata di 5 km in centro a Bologna: il percorsoSabato 16 maggio ci si prepara per l’evento che unisce fede e sport, da piazza Maggiore al cortile dell’Arcivescovado ... msn.com Una camminata tra sport e fede: la ‘Run for Mary’ ha attraversato la cittàBologna, 31 maggio 2025 – Si è svolta stamattina la ’Run for Mary’, la camminata ludico-motoria di cinque chilometri aperta a tutti, che ha attraversato le vie del centro storico. I podisti si sono ... ilrestodelcarlino.it