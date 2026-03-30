Domenica 12 aprile 2026, a Pecetto Torinese, si svolgerà la 43ª edizione della Camminata tra i Ciliegi in Fiore. L’evento prevede un percorso di circa 8 km attraverso i paesaggi della zona, in concomitanza con la fioritura dei ciliegi. La manifestazione richiama numerosi partecipanti ogni anno e rappresenta una tradizione consolidata nel calendario locale.

Domenica 12 aprile 2026 a Pecetto Torinese torna la tradizionale Camminata tra i Ciliegi in Fiore, giunta alla 43ª edizione. L’iniziativa è organizzata dalla Proloco Pecettese, in collaborazione con il Comune e con il patrocinio della Città metropolitana di Torino, e offre una giornata all’aperto tra i colori e i profumi della primavera. La camminata si svolge dalle 9.30 alle 13.30 e segue un percorso ad anello di circa 8 km. La partenza e l’arrivo sono in piazza Roma, con un tracciato che sale fino alla borgata Rosero, scende su strada Ciattalina e prosegue lungo le vie Virana, Valle San Pietro e Valle Sauglio. Le strade interessate saranno chiuse al traffico per garantire la sicurezza dei partecipanti. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

© Torinotoday.it - Camminata tra i Ciliegi in Fiore: Pecetto celebra la primavera con un percorso di 8 km

Articoli correlati

Il 21 marzo inaugura all’ombra dei ciliegi in fiore: la Reggia di Venaria celebra l’inizio della primaveraLa Reggia di Venaria, alle porte di Torino, con l'inizio della primavera apre i suoi giardini per la straordinaria fioritura dei ciliegi: ecco quali...

Cina, con i ciliegi in fiore turismo di primavera in crescitaFUZHOU (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – In Cina, nel Fujian, le piantagioni di tè e le aree montuose adornate dai ciliegi in fiore registrano in questo...

Approfondimenti e contenuti su Camminata tra i Ciliegi in Fiore...

Temi più discussi: Pecetto si colora di rosa: torna la camminata tra i ciliegi in fiore (con tappe golose); Camminata enogastronomica tra i Ciliegi in Fiore a Pecetto: sapori e natura sulle colline torinesi; Tra natura e primavera: a Pecetto la 43ª camminata dei ciliegi; Pecetto, torna la Camminata tra i Ciliegi in Fiore: natura e primavera protagoniste.

Pecetto celebra la primavera con la 43esima camminata tra i Ciliegi in FiorePecetto ripropone per domenica 12 aprile la tradizionale Camminata tra i Ciliegi in Fiore. La 43ª edizione, organizzata dalla Proloco Pecettese in collaborazione con il Comune e con il patrocinio dell ... torinoggi.it

Tra natura e primavera: a Pecetto la 43ª camminata dei ciliegiLa primavera torna a colorare le colline di Pecetto e, con essa, uno degli appuntamenti più attesi del territorio: la Camminata tra i Ciliegi in Fiore. Domenica 12 aprile va in scena la 43ª edizione ... giornalelavoce.it

Dopo una lunga camminata, chilometri e chilometri con la sua piccola Clarita sempre tra le braccia… alla fine anche super mamma cede Cecilia Rodriguez e la sua dolce Clarita si sono lasciate andare a una meritata dormita Perché a volte la stanchezz - facebook.com facebook