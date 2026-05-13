Rudy Zerbi insultato sui social per le nozze con rito ebraico | il caso riapre il dibattito sull'antisemitismo

Rudy Zerbi insultato sui social dopo le nozze con rito ebraico con Grace Raccah. Nathania Zevi denuncia: usare "sionista" come insulto è antisemitismo camuffato da linguaggio politico.🔗 Leggi su Fanpage.it

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