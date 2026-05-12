Un episodio di polemica riguarda Rudy Zerbi, uno dei volti più noti del programma di Maria De Filippi. L'episodio si è concentrato su commenti offensivi rivolti al conduttore, in particolare in relazione al suo matrimonio celebrato con rito ebraico. Tra gli insulti comparsi online, alcuni utenti hanno utilizzato espressioni irrispettose, come quella che paragona Zerbi a una persona con la ciotola del cane in testa.

Ora anche un matrimonio ebraico diventa oggetto di pesantissimi insulti. Il tristissimo episodio riguarda Rudy Zerbi, uno dei volti più noti di Amici di Maria De Filippi. Il professore del talent di Canale 5 ha sposato la compagna Grace Raccah con una cerimonia strettamente privata celebrata vicino Roma con il rito ebraico, in omaggio alle origini della sposa, e per questo motivo Zerbi è stato letteralmente coperto di insulti sui social. Sotto i post in cui erano annunciate le nozze avvenute, corredati da foto di lui con la kippah i commenti sono di questo tenore: “Ma è ebreo?”, “se ora non guardo i suoi programmi sono antisemita?”, “no raga aspetta un attimo.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Ha la ciotola del cane in testa". Insulti a Rudy Zerbi per il suo matrimonio con rito ebraico

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