Lorenzo Musetti si prepara ad affrontare il prossimo avversario nel torneo di Madrid, dopo aver eliminato con autorità l’olandese Tallon Griekspoor negli ottavi di finale, con il punteggio di 6-4, 7-5. La partita ha visto Musetti dominare l’incontro e assicurarsi un passaggio ai quarti di finale del torneo Masters 1000, che si svolge sulla terra battuta. Il suo prossimo avversario è un giocatore che ha sfidato anche in passato.

Lorenzo Musetti ha superato con grande autorità l’insidioso olandese Tallon Griekspoor, riuscendo a imporsi con il punteggio di 6-4, 7-5 e a qualificarsi agli ottavi di finale del Masters 1000 di Madrid. Il tennista italiano sembra essere sulla retta via per tornare ai fasti dei giorni migliori e i problemi fisici che lo hanno attanagliato negli ultimi mesi sembrano essere alle spalle, anche se un primo vero esame si avrà in occasione del prossimo appuntamento sulla terra rossa della capitale spagnola. Il numero 9 del mondo se la dovrà infatti vedere con il temibile ceco Jiri Lehecka, che oggi ha travolto lo statunitense Alex Michelsen con il perentorio riscontro di 6-4, 6-2.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Chi è il prossimo avversario di Musetti a Madrid? Ostacolo esigente: ha sfidato Sinner in una recente finale 1000

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