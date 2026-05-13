Rubate le ruote del carrellino Lo usavano i bimbi del Piedibus

I volontari e i genitori dei circa cento bambini che partecipano al servizio Piedibus hanno scoperto che le ruote del carrellino usato dai piccoli sono state rubate. L’episodio è stato segnalato ieri pomeriggio, generando disappunto tra gli adulti coinvolti. La scomparsa del carrellino, che accompagna i bambini durante il tragitto, ha creato disagi per la gestione del percorso quotidiano. Le forze dell’ordine sono state informate dell’accaduto.

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