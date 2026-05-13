Rubate le ruote del carrellino Lo usavano i bimbi del Piedibus

Da ilrestodelcarlino.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

I volontari e i genitori dei circa cento bambini che partecipano al servizio Piedibus hanno scoperto che le ruote del carrellino usato dai piccoli sono state rubate. L’episodio è stato segnalato ieri pomeriggio, generando disappunto tra gli adulti coinvolti. La scomparsa del carrellino, che accompagna i bambini durante il tragitto, ha creato disagi per la gestione del percorso quotidiano. Le forze dell’ordine sono state informate dell’accaduto.

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Da ieri pomeriggio c’è rammarico i volontari e i genitori dei circa cento bambini che usufruiscono del Piedibus in zona Cappuccini, il servizio mattutino di accompagnamento a piedi degli alunni verso la scuola che copre il percorso tra il centro commerciale di via Canal Grande e la Don Milani in via Corbari. Nel corso del servizio mattutino, in cui si percorre circa un chilometro, i volontari si avvalgono di un grande carrello in cui vengono riposti gli zaini dei piccoli fruitori. "Il carrello consente di trasportare una settantina di zaini – evidenzia Luciano Diversi, uno dei volontari – e ci era stato regalato da un artigiano, un fabbro che lo aveva costruito appositamente per noi".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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