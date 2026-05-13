Rubate le ruote del carrellino Lo usavano i bimbi del Piedibus
I volontari e i genitori dei circa cento bambini che partecipano al servizio Piedibus hanno scoperto che le ruote del carrellino usato dai piccoli sono state rubate. L’episodio è stato segnalato ieri pomeriggio, generando disappunto tra gli adulti coinvolti. La scomparsa del carrellino, che accompagna i bambini durante il tragitto, ha creato disagi per la gestione del percorso quotidiano. Le forze dell’ordine sono state informate dell’accaduto.
Da ieri pomeriggio c’è rammarico i volontari e i genitori dei circa cento bambini che usufruiscono del Piedibus in zona Cappuccini, il servizio mattutino di accompagnamento a piedi degli alunni verso la scuola che copre il percorso tra il centro commerciale di via Canal Grande e la Don Milani in via Corbari. Nel corso del servizio mattutino, in cui si percorre circa un chilometro, i volontari si avvalgono di un grande carrello in cui vengono riposti gli zaini dei piccoli fruitori. "Il carrello consente di trasportare una settantina di zaini – evidenzia Luciano Diversi, uno dei volontari – e ci era stato regalato da un artigiano, un fabbro che lo aveva costruito appositamente per noi".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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Lista di controllo che uso sempre: 1) Verificare che la serie sterzo non abbia gioco 2) Far girare le ruote e controllare se oscillano 3) Controllare che il movimento centrale non cigoli 4) Testare tutti gli ingranaggi sotto carico 5) Cercare crepe vicino alle saldatur reddit
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