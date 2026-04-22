Il 22 aprile 2026, a Maiolati Spontini, si è celebrata la Giornata della Terra con un evento dedicato alla sostenibilità e alla partecipazione giovanile. Durante la giornata si sono svolti un contest creativo rivolto ai giovani e sono state presentate le novità relative al servizio Piedibus, un progetto di mobilità sostenibile per i bambini. L’iniziativa ha coinvolto diverse parti della comunità, promuovendo pratiche ecocompatibili.

Maiolati Spontini (Ancona), 22 aprile 2026– La Giornata della Terra 2026 ha assunto un significato speciale per la comunità, trasformandosi in una festa dedicata alla sostenibilità e alla creatività delle nuove generazioni. Questa mattina, mercoledì 22 aprile, l’Amministrazione comunale e l’Istituto comprensivo “Carlo Urbani” di Moie si sono ritrovati per celebrare l'ambiente e svelare l'esito di un percorso che ha coinvolto attivamente i più piccoli: il contest “Crea il logo del Piedibus di Maiolati Spontini”. L'iniziativa ha rappresentato il culmine del progetto dedicato alla mobilità scolastica sostenibile, volto a ridurre l'impatto ambientale degli spostamenti e a promuovere uno stile di vita sano tra gli studenti della scuola primaria “Martin Luther King”.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Giornata della terra, a Maiolati Spontini il contest creativo e le novità del Piedibus

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