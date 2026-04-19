Zohran Mamdani e Barack Obama per la prima volta insieme con i bimbi dell’asilo nel Bronx cantano Le ruote del bus – Il video

Sabato pomeriggio nel quartiere del Bronx, due politici democratici hanno condiviso alcune ore in un asilo con i bambini della scuola dell’infanzia. Per la prima volta, uno di loro si è incontrato con l’ex presidente degli Stati Uniti, partecipando insieme a un'attività di canto. Tra le canzoni intonate, anche «Le ruote del bus», mentre i piccoli si sono esibiti accompagnati dai loro insegnanti.

Un sabato pomeriggio, due democratici e un asilo nel Bronx. Zohran Mamdani e Barack Obama, al loro primo incontro, hanno trascorso alcune ore insieme ai bambini di una scuola dell’infanzia nel quartiere newyorkese. Tra sorrisi, letture e canzoni – tra cui la celebre Wheels on the Bus, in italiano le Ruote del bus – il faccia a faccia si è svolto in un clima disteso, ma con (soprattutto, forse) possibili risvolti politici. L’incontro ha offerto l’opportunità di avviare un «confronto diretto» e costruire un primo legame personale, con uno scambio di idee sul futuro della città. «Abbiamo parlato della nostra visione per New York», ha spiegato Mamdani in un post su X.🔗 Leggi su Open.online

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Temi più discussi: Zohran Mamdani incontra, per la prima volta, Obama: letture e canti con bambini dell'asilo nel Bronx; Obama, il primo incontro con Mamdani: canzoni e letture tra i bambini del Bronx (tra le speranze dei democratici); Zohran Mamdani incontra Barack Obama al centro per l’infanzia di New York nel primo incontro socialista con l’ex preside; Mi preoccupa il fatto che i democratici si stiano allontanando dal sostegno fondamentale agli Stati Uniti.

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Le foto di Barack Obama e Zohran Mamdani per la prima volta insieme x.com