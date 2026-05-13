Ruba tre indumenti al Cisalfa Arrestato un 36enne Era già irregolare in città

Un uomo di 36 anni, di origine marocchina e già sottoposto al divieto di dimora nel Comune di Lucca, è stato arrestato dopo aver rubato tre indumenti sportivi dal valore complessivo di circa 250 euro in un negozio di articoli sportivi. Secondo quanto riferito, il soggetto è entrato nel negozio e ha danneggiato gli indumenti prima di portarne via alcuni.

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Entra nel negozio e ruba - danneggiandoli - tre indumenti sportivi da 250 euro: arrestato un 36enne di origine marocchina già sottoposto al divieto di dimora nel Comune di Lucca. I fatti risalgono a sabato scorso, quando intorno alle 14.45, la centrale operativa della Polizia riceve la chiamata da parte del Cisalfa sport di San Vito. Qui l’addetto alla sicurezza dell’esercizio commerciale aveva infatti fermato il 36enne dopo averlo visto allontanare dal negozio senza pagare. Il vigilante ha raccontato poi agli agenti giunti sul posto di aver notato l’uomo aggirarsi prima con atteggiamento sospetto tra gli scaffali, poi - dopo aver rimosso i dispositivi antitaccheggio - nascondere gli articoli sportivi firmati nello zaino di colore nero che indossava alle spalle, prima di uscire con la merce rubata.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ruba tre indumenti al Cisalfa. Arrestato un 36enne . Era già irregolare in città ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Omicidio Ravenna: fermato un 36enne, la vittima era irregolare e aveva un certificato medico falsoFermato un 36enne del Mali per l’omicidio di Cisse Moussa, 29enne senegalese trovato morto all’alba di ieri in zona Darsena con una ferita al collo. Tunisino irregolare: ruba cassa a Como, arrestato con 600Un giovane tunisino di 21 anni, privo di regolare permesso di soggiorno, è stato arrestato dalla polizia a Como mentre usciva dal magazzino di un... Si parla di: Ruba tre indumenti al Cisalfa. Arrestato un 36enne . Era già irregolare in città; Ruba abiti sportivi forzando l'antitaccheggio: in carcere 36enne con divieto di dimora a Lucca.