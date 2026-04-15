Omicidio Ravenna | fermato un 36enne la vittima era irregolare e aveva un certificato medico falso

Nella notte, un uomo di 36 anni originario del Mali è stato fermato in relazione all’omicidio di un giovane di 29 anni senegalese, trovato senza vita all’alba in zona Darsena con una ferita al collo. La vittima, risultata irregolare sul territorio e in possesso di un certificato medico falso, era stata trovata senza vita in un luogo pubblico. Le indagini proseguono per chiarire le dinamiche dell’accaduto.

Fermato un 36enne del Mali per l’omicidio di Cisse Moussa, 29enne senegalese trovato morto all’alba di ieri in zona Darsena con una ferita al collo. L’uomo era ferito ed è stato ricoverato in ospedale, dove ora è piantonato dalle forze dell'ordine.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Omicidio a Ravenna, il giallo del certificato: documento ritenuto fasullo evitò il Cpr alla vittimaRavenna, 15 aprile 2026 – La vittima del delitto commesso verso le 4 in zona Darsena, Moussa Cisse , si trovava a Ravenna in quanto era uno degli... Falso certificato medico per il permesso di soggiorno, assolto badanteLa pratica presentata da un'intermediaria che avrebbe usato altri certificati riconducibili a un medico dell'Asl che poi li ha disconosciuti Assolto... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Omicidio nella notte a Ravenna: 29enne ucciso con una coltellata al collo; Trovato morto con una coltellata al collo, fermato un 36enne ferito: È il sospetto omicida. Il caso del 29enne ucciso a Ravenna; Omicidio in Darsena, a Ravenna. Il corpo di un uomo di 29 anni trovato senza vita -; Omicidio a Ravenna, il giallo del certificato: documento ritenuto fasullo evitò il Cpr alla vittima. Ravenna, omicidio alla Darsena: il presunto autore in stato di fermo in ospedaleOmicidio in zona Darsena nella notte tra lunedì 13 e martedì 14 aprile: nella mattinata di oggi i Carabinieri di Ravenna hanno dato esecuzione ad un ... corriereromagna.it Omicidio in Darsena: eseguito il fermo del 36enneSvolta nelle indagini sull’omicidio avvenuto nella zona della Darsena a Ravenna: nella mattinata di oggi i Carabinieri hanno eseguito un fermo nei confronti di un uomo di 36 anni, originario del Mali, ... ravennawebtv.it Omicidio in Darsena: eseguito il fermo del 36enne Svolta nelle indagini sull’omicidio avvenuto nella zona della Darsena a Ravenna: nella mattinata di oggi i Carabinieri hanno eseguito un fermo nei confronti di un uomo di 36 anni, originario del Mali, graveme facebook Ravenna, omicidio in Darsena: la vittima tra i migranti “salvati” dai certificati anti-Cpr x.com