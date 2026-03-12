Tunisino irregolare | ruba cassa a Como arrestato con 600

Un giovane tunisino di 21 anni, privo di regolare permesso di soggiorno, è stato arrestato dalla polizia a Como mentre usciva dal magazzino di un negozio sportivo in via Caio Plinio Secondo con un registratore di cassa sottratto. L'intervento è scattato alle 2.30 del mattino dopo l'attivazione dell'allarme, portando alla cattura in flagranza di reato e al sequestro di circa 600 euro trovati addosso all'indiziato. La dinamica dei fatti rivela una mobilità sospetta: il soggetto aveva già precedent .