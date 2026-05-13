Ruba superalcolici al supermercato ma nel bagagliaio ne aveva già altri 13 | denunciato 46enne

Un uomo di 46 anni è stato denunciato dopo aver tentato di rubare superalcolici in un supermercato. Durante il controllo, i sorveglianti hanno trovato nel suo bagagliaio 13 bottiglie di alcolici già presenti. L’uomo, noto al personale per precedenti episodi di furto, è stato preso in custodia dalle forze dell’ordine. La merce rubata è stata sequestrata.

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Era già conosciuto dal personale del supermercato per episodi simili e proprio questo dettaglio ha fatto scattare l’attenzione degli addetti alla sicurezza. Un controllo che ha portato alla denuncia di un uomo di 46 anni, di origine rumena, residente nel Biellese e già noto alle forze dell’ordine.🔗 Leggi su Quicomo.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Ruba al supermercato ma era già ricercata: arrestata e trasferita a RebibbiaUn intervento per un semplice taccheggio si è concluso con l'esecuzione di un ordine di carcerazione. Vende superalcolici a un minorenne: denunciato titolare di un supermercato a SalernoProseguono a Salerno i controlli della Polizia Municipale nell’ambito delle attività di monitoraggio della movida cittadina, con particolare... Temi più discussi: Livorno, ruba alcolici al supermercato e aggredisce un dipendente: arrestato 35enne; Ruba alcolici al supermercato e fugge: arrestato 35enne; Arrestato giovane lavoratore. Dipendente di un magazzino ruba alcolici ed energy drink; Ruba alcolici al ristorante poi fugge. Tunisino irregolare sul territorio, pluripregiudicato, con precedenti specifici arrestato dalla Polizia di Stato. Nel 2025 in Italia chiusi oltre 10mila bar: con scontrini medi da 4 euro il modello tradizionale non regge più reddit Vertemate con Minoprio ruba superalcolici al supermercato, denunciato 46enneMartedì 12 Maggio, i Carabinieri della Stazione di Cermenate hanno denunciato un uomo di 46 anni, di origine rumena, residente nel biellese e già noto alle Forze dell’Ordine, responsabile di furto agg ... valtellinanews.it Ruba superalcolici in un supermercato di Vertemate con Minoprio: denunciato 46enneFermato dagli addetti alla sicurezza dopo aver superato le casse senza pagare. I carabinieri trovano altre bottiglie in auto e sequestrano oltre 7mila euro in contanti ... ciaocomo.it