Ruba superalcolici al supermercato ma nel bagagliaio ne aveva già altri 13 | denunciato 46enne

Da quicomo.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 46 anni è stato denunciato dopo aver tentato di rubare superalcolici in un supermercato. Durante il controllo, i sorveglianti hanno trovato nel suo bagagliaio 13 bottiglie di alcolici già presenti. L’uomo, noto al personale per precedenti episodi di furto, è stato preso in custodia dalle forze dell’ordine. La merce rubata è stata sequestrata.

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Era già conosciuto dal personale del supermercato per episodi simili e proprio questo dettaglio ha fatto scattare l’attenzione degli addetti alla sicurezza. Un controllo che ha portato alla denuncia di un uomo di 46 anni, di origine rumena, residente nel Biellese e già noto alle forze dell’ordine.🔗 Leggi su Quicomo.it

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