Vende superalcolici a un minorenne | denunciato titolare di un supermercato a Salerno

Da salernotoday.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Salerno, la Polizia Municipale ha denunciato il titolare di un supermercato per aver venduto superalcolici a un minorenne. I controlli effettuati nella zona della movida hanno portato all’identificazione di questa violazione. Le forze dell’ordine continuano a vigilare sul rispetto delle norme sulla vendita di alcolici ai minorenni, con verifiche mirate in diversi esercizi commerciali della città.

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Proseguono a Salerno i controlli della Polizia Municipale nell’ambito delle attività di monitoraggio della movida cittadina, con particolare attenzione alla vendita di alcolici ai minori. Nel corso delle verifiche effettuate dagli agenti guidati dal comandante Rosario Battipaglia, è stato.🔗 Leggi su Salernotoday.it

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