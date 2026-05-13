Ruba gasolio all' azienda dove lavora arrestato insieme a un complice

Nella notte tra il 9 e il 10 maggio, la polizia di Verona ha arrestato due cittadini italiani con l’accusa di aver trafugato gasolio e prodotti diserbanti da un’azienda che si occupa di vigneti per conto terzi. Gli agenti, sotto il coordinamento della Procura locale, hanno fermato i due uomini mentre erano coinvolti nel furto. Le indagini hanno portato all’arresto e al sequestro della merce rubata.

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