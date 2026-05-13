Ruba gasolio all' azienda dove lavora arrestato insieme a un complice
Nella notte tra il 9 e il 10 maggio, la polizia di Verona ha arrestato due cittadini italiani con l’accusa di aver trafugato gasolio e prodotti diserbanti da un’azienda che si occupa di vigneti per conto terzi. Gli agenti, sotto il coordinamento della Procura locale, hanno fermato i due uomini mentre erano coinvolti nel furto. Le indagini hanno portato all’arresto e al sequestro della merce rubata.
La polizia di Verona, coordinata dalla locale Procura, ha arrestato nella notte tra il 9 e il 10 maggio due cittadini italiani ritenuti responsabili del furto di gasolio e prodotti diserbanti ai danni di un'azienda che gestisce vigneti per conto terzi.L’operazione è maturata nell’ambito di.🔗 Leggi su Veronasera.it
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