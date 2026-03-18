Ruba nel cantiere che sta ristrutturando le case popolari ma lì ci vive anche lui | arrestato insieme al complice

A Monteruscello, quartiere periferico di Pozzuoli, i carabinieri hanno arrestato un uomo di 37 anni e un 30enne incensurato. Il 37enne, già noto alle forze dell’ordine, è stato sorpreso mentre rubava nel cantiere di ristrutturazione delle case popolari, dove vive anche lui. Il suo complice è stato arrestato nello stesso intervento.

È accaduto a Monteruscello, quartiere periferico di Pozzuoli, nella provincia di Napoli: qui i carabinieri hanno arrestato un 37enne, già noto alle forze dell'ordine, e un 30enne incensurato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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