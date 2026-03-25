Lavora in ospedale ma opera i pazienti anche in una clinica privata | chirurgo sospeso per un anno insieme al complice

Un chirurgo che lavora sia in un ospedale pubblico che in una clinica privata è stato sospeso per un anno. La decisione riguarda anche un altro medico coinvolto, entrambi interdetti dall’attività professionale in tutte le strutture sanitarie pubbliche e private. La misura è stata adottata dopo un’indagine condotta nelle ultime settimane nella provincia di Salerno.

Accade nella provincia di Salerno: i due medici sono stati interdetti dall'esercizio di qualsiasi professione sanitaria o parasanitaria, in strutture pubbliche e private, per un anno. Sequestro di denaro nei confronti di un terzo medico. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Dybala si opera al ginocchio, una mazzata per la Roma: in clinica si è presentato anche TottiPaulo Dybala si sottoporrà oggi all’intervento in artroscopia che farà luce sul suo reale problema al ginocchio. Ruba nel cantiere che sta ristrutturando le case popolari, ma lì ci vive anche lui: arrestato insieme al compliceÈ accaduto a Monteruscello, quartiere periferico di Pozzuoli, nella provincia di Napoli: qui i carabinieri hanno arrestato un 37enne, già noto alle... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Lavora in ospedale ma opera i pazienti... Discussioni sull' argomento Tempo per la divisa in ospedale: è orario di lavoro?; Ancora ritardi nei lavori all’ospedale e i tempi si allungano di un anno; Incidente sul lavoro al San Paolo: quintali di cartongesso (del cantiere) crollano sulle gambe di un’infermiera; Ospedale di comunità, sopralluogo dell'assessore Monni. L'obiettivo? Finire i lavori entro giugno. Volontari in ospedale, ecco chi aggiunge vita al tempo dei piccoli ricoveratiComincia martedì 17 marzo l'edizione 2026 del corso Avrò cura di te in Lombardia, promosso dall'Associazione Papa Giovanni XXIII. Si tratta di un percorso che porta a diventare caregiver extrafamili ... vita.it Nestlé Lavora con noi: posizioni aperte e come candidarsi Info e requisiti nel primo commento x.com Buongiorno, ho bisogno di sottoporre una questione magari a chi ne può sapere più di me. Se si lavora presso ASL, e poi si ha la possibilità di poter lavorare presso un ente locale, si può congelare il posto in asl, ovviamente senza retribuzione economica né - facebook.com facebook