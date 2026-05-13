Il mercato potrebbe subire un cambiamento significativo, con una possibilità di rovesciamento ancora da definire. La squadra si trova in una posizione difficile, con risultati che non soddisfano le aspettative e poche speranze di risalita. La stagione si avvia verso la conclusione, lasciando poche chance di miglioramenti futuri. La situazione attuale segna una fase di incertezza e da definire per la squadra e i suoi obiettivi.

Una sforbiciata da figurina Panini: un colpo da tre punti che ricorda che c’è ancora un Bologna in coda a una stagione in cui di ambizioni sportive ne restano poche. C’è chi ha ancora qualcosa da dire e da dimostrare e su questi vale la pena puntare: Jonathan Rowe in primis. Da Napoli arrivano segnali pure da Orsolini, che scaccia l’incubo dei rigori sbagliati nel giorno in cui il presidente del Como dichiara di averci fatto un pensierino, a lui e all’infortunato Cambiaghi. Tutte cose che ricordano che in questo finale di stagione si gioca con vista su mercato e mondiale e Rowe è il primo a saperlo bene. E’ il giocatore che è cresciuto di più: nell’immaginario del tifo rossoblù è pure colui sul quale si peseranno buona parte delle ambizioni di rilancio europeo nella prossima stagione.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Rowe può rovesciare il mercato. C’è un altro finale tutto da scrivere

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