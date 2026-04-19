Ascoli ci pensa sempre Milanese Il finale è ancora tutto da scrivere

Nel match tra Ascoli e Guidonia, la vittoria è arrivata grazie a un gol di Milanese, che ha deciso il risultato finale. La partita si è conclusa con il punteggio di 1-0 per la squadra di casa, con alcune sostituzioni e qualche momento di tensione sul campo. La sfida, ancora aperta, lascia spazio a ulteriori sviluppi e a una situazione da seguire nelle prossime occasioni.