Ascoli ci pensa sempre Milanese Il finale è ancora tutto da scrivere
Nel match tra Ascoli e Guidonia, la vittoria è arrivata grazie a un gol di Milanese, che ha deciso il risultato finale. La partita si è conclusa con il punteggio di 1-0 per la squadra di casa, con alcune sostituzioni e qualche momento di tensione sul campo. La sfida, ancora aperta, lascia spazio a ulteriori sviluppi e a una situazione da seguire nelle prossime occasioni.
ascoli 1 guidonia 0 ASCOLI (4-2-3-1): Vitale; Alagna, Curado, Nicoletti (dal 43’ s.t. Rizzo), Guiebre; Corradini (dal 12’ s.t. Milanese), Damiani; Silipo, Rizzo Pinna, D’Uffizi (dal 43’ s.t. Oviszach); Gori (dal 12’ s.t. Chakir). Panchina: Brzan, Barosi, Pagliai, Ndoj, Del Sole, Galuppini, Corazza, Menna, Bando, Palazzino, Zagari. All. Tomei GUIDONIA (4-3-3): Stellato; Viteritti, Mulè, Frascatore, Zappella; Franchini (dal 20’ s.t. Sannipoli), Santoro, Tessiore (dal 30’ s.t. Mastrantonio); Starita, Tounkara (dal 42’ s.t. Bafaro s.v.), Spavone (dal 20’ s.t. Russo). Panchina: Avella, D’Isanto, Toma, Diori, Zuppel, Vitturino. All. Ginestra Arbitro: Gauzolino di Torino Marcatori: al 14’ s.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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