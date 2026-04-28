Nel Girone C del campionato di Promozione, la finale tra Rufina e Casentino è ancora da decidere, poiché la partita è stata sospesa a causa di un ricorso presentato dal Viciomaggio. Nel frattempo, sono stati ufficialmente annunciati i promossi in Eccellenza: Lampo Meridien, vincitore del Girone A, e Mobilieri Ponsacco, primo nel Girone B. La situazione nel Girone C rimane quindi in attesa di sviluppi.

Il campionato di Promozione ha emesso i suoi primi verdetti ufficiali: Lampo Meridien (Girone A) e Mobilieri Ponsacco (Girone B) festeggiano il salto in Eccellenza. Nel Girone C, invece, il quadro resta un puzzle affascinante che attende l’ultimo, decisivo tassello. Tutto passa dallo spareggio tra le capoliste Audax Rufina e Casentino Academy: domenica, in campo neutro, si giocheranno il visto per la categoria. Dall’esito di questo scontro dipenderà l’intero tabellone play off, muovendo equilibri e ambizioni delle altre quattro squadre in attesa. Ecco i due scenari possibili: da un lato, se la Rufina conquista il salto di categoria, il Casentino Academy acquisirebbe il diritto di accedere direttamente alla finale play off del girone, dove attenderebbe la vincente della sfida tra Pontassieve ed Alberoro.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Girone C, finale tutto da scrivere. Spareggio fra Rufina e Casentino. Ma c’è il ricorso del Viciomaggio

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