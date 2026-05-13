In tre picchiano la rivale per un ragazzo fino a farle perdere i sensi | 15enne finisce in pronto soccorso a Rovigo

Tre adolescenti hanno aggredito una ragazza di 15 anni in un parco a Rovigo, colpendola ripetutamente fino a farla perdere i sensi. La vittima è stata portata in ospedale per le cure del caso. La motivazione alla base della lite è stata la gelosia per un ragazzo. Gli agenti stanno indagando sull’accaduto per chiarire i dettagli dell’episodio.

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