In tre picchiano la rivale per un ragazzo fino a farle perdere i sensi | 15enne finisce in pronto soccorso a Rovigo
Tre adolescenti hanno aggredito una ragazza di 15 anni in un parco a Rovigo, colpendola ripetutamente fino a farla perdere i sensi. La vittima è stata portata in ospedale per le cure del caso. La motivazione alla base della lite è stata la gelosia per un ragazzo. Gli agenti stanno indagando sull’accaduto per chiarire i dettagli dell’episodio.
Tre adolescenti hanno picchiato in un parco a Rovigo la rivale 15enne. Alla base del pestaggio, che è valso all'adolescente l'ingresso in pronto soccorso, la gelosia per un ragazzo. Le tre si sono date alla fuga dopo l'aggressione.🔗 Leggi su Fanpage.it
Notizie correlate
Il malato muore, i parenti picchiano il chirurgo che finisce al Pronto Soccorso: paura a PozzuoliMedico dell'ospedale Santa Maria delle Grazie aggredito dai familiari di un paziente deceduto.
Coltello alla mano in tre rapinano due persone, una finisce al pronto soccorsoIl primo episodio in via Dei Mille: la vittima un 20enne è stato derubato anche delle scarpe; il secondo, a mezzanotte, in via Quattro Novembre: qui...