Il 8 maggio, nel parco Maddalena a Rovigo, una studentessa minorenne è stata aggredita da tre ragazze di origine nordafricana, che l'hanno colpita ripetutamente fino a farla svenire. La vittima è stata trasportata immediatamente in ospedale a causa delle ferite riportate durante l'aggressione. L'episodio ha suscitato preoccupazione nella comunità locale e ha portato le forze dell'ordine a intervenire per chiarire la dinamica dei fatti.

ROVIGO - Picchiata nel parco fino a perdere i sensi da tre ragazzine di origine nordafricane: è quanto successo a una studentessa minorenne lo scorso 8 maggio, nel parco Maddalena, nel quartiere Commenda di Rovigo. La giovane è stata portata d'urgenza in ospedale, dove ha trascorso la notte sotto osservazione. La causa dell'aggressione sarebbe legata a motivi sentimentali: probabilmente un coetaneo delle giovani conteso. L'aggressione Erano passate le 18, quando la giovane è stata presa per i capelli, tirata e strattonata dalle tre bulle. La colluttazione è stata violenta che alla fine la vittima è caduta a terra, perdendo i sensi.🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Ragazzina pestata da 3 bulle di origine nordafricana per il fidanzatino fino a farla svenire al parco: portata d'urgenza in ospedale

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